Zwrot na rynku mieszkań. Tak maleje popyt na kredyty

KRACH byłby już 3 lata temu. W sukurs rynkowi przyszła wojna i tym samym skokowy wzrost zapotrzebowania na najem. Plus doorny kredyt 2% który nie dość że podtrzymał rynek to jeszcze napompował ceny. Jeśli rząd nie będzie znowu dla developerki łaskawy to ceny będą spadać - powoli acz sukcesywnie przez kilka lat. Bo podaż jest rozpędzona, w/g raportu GUS z maja 2024 w różnych fazach budowy byo aż 823 tys. mieszkań. A cykl budowlany to 2-3 lata....Podobna sytuacja była po boomie 2007-2008. Po mniej więcej roku zastoju ceny zaczęły spadać aż do 2013-14 roku. Średnio spadki nominalne wyniosły od "górki" prawie 30% a licząc realnie, z inflacją , prawie 45%.Teraz będzie podobnie no chyba że rząd znowu coś namiesza albo skokowo spadnie oprocentowanie kredytów a banki poluzują kryteria. Bo biorąc pod uwagę że ponad pół miliona Polaków wynajmuje mieszkania to można powiedzieć że istnieje "odłożony popyt". Tyle że obecnie ci ludzie nie mają szans na kredyt, często nie mają nawet wkładu własnego....