11 mld zł dla emerytów. ZUS zakończył wypłaty

Ferdynand Kie... 42 min. temu zgłoś do moderacji 3 8 Odpowiedz

Polacy to się nauczyli tylko stękać jak mi to ciężko a pieniędzmi wyściela pierzyny i poduszki pod głowę będzie spał na milionach i tak zawsze źle stare przysłowie dać palec to cię zje całego HA HA HI HI!!!! i tak mu zawsze będzie źle .Dajcie spokój z tym stękaniem za Tuska robiliście za 2.50 zł na godzinę za ochłapy a teraz dają 50zł do 100zł na godzinę a chętnych brak do pracy teraz czy się leży czy się robi do opieki po zasiłek 1234.99zł się należy jakoś się przeżyje resztę na boku się dorobi i miesiąc jakoś się obstuka !!!!!