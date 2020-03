13. i 14 emerytura. Kiedy wypłaty dodatkowych świadczeń?

Innymi słowy - do kwietniowej emerytury dołączone zostanie właśnie wspomniane 1200 złotych brutto. I na koncie pojawi się razem z "normalnym" świadczeniem.

Kto dostanie "trzynastkę"? Każdy, kto na 31 marca będzie miał ustalone prawo do emerytury. To o tyle ważne, że nie wystarczy samo ukończenie wieku emerytalnego. Jeśli ktoś ma 68 lat, ale wciąż pracuje i nie przeszedł na emeryturę, na "trzynastkę" nie ma co liczyć. Tak samo jak ci, którzy wiek osiągną w kwietniu, maju lub kolejnych miesiącach roku.