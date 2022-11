Będzie 15. emerytura? Rząd ma być hojny przed wyborami

taki1 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

To nie jest żadna 14 emerytura tylko około 1000 zł !!!! Czyli mniej niż 100 zł na miesiąc przy 20 procentowej inflacji . No i nie wypłaca tego Kaczyński tylko ZUS. Wizerunkowo jest to lepsze niż przyzwoita rewaloryzacja która się emerytom należy . Pieniądze na to ZUS powinien mieć bo skoro rośnie średnie wynagrodzenie to i składki rosną .