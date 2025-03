Emeryci wygrywają w sądach z ZUS. Świadczenia wyższe nawet o 2 tys. zł

Ale dlaczego ich wcześniejsza emerytura ma nie być odliczana od kapitału ? Poszli wcześniej na emeryturę i z czego niby ma być ona wypłacana ? ja nie miałam już takiej możliwości i musiałam pracować do 60 roku życia i z tego mam wyliczoną emeryturę. Nie że wcześniej byli emerytami to jeszcze jak zwykle ktoś to musi sfinansować. Kto Państwo czy my którzy pracowaliśmy dłużej ?