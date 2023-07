Emerytura na konto. Seniorzy: tak jest wygodniej

Pod koniec 2020 roku ok. 77 proc. seniorów otrzymywało swoje emerytury na konto bankowe. Ta liczba rośnie z każdym miesiącem, a najnowsze dane ZUS wskazują, że ponad 80 proc. emerytów otrzymuje swoje świadczenia na konto bankowe . Dla wielu seniorów jest to wygodniejsza i bezpieczniejsza opcja, ponieważ nie muszą trzymać gotówki w domu. ZUS również korzysta na tym rozwiązaniu, ponieważ przelew jest tańszy niż przekaz pocztowy - informuje dziennik.

- Kiedy składałam wniosek o emeryturę, od razu chciałam, aby była ona wypłacana na moje konto bankowe. Po co mam trzymać gotówkę w domu? Jak potrzebuję pieniędzy, idę do banku lub wypłacam je z bankomatu - tłumaczy na łamach "Faktu" pani Barbara z Łodzi.

Jednak nie wszyscy seniorzy są zadowoleni z tego rozwiązania. Niektórzy wciąż wolą, aby to listonosz dostarczał im pieniądze do domu.

Seniorzy, którzy decydują się na wypłatę emerytury na konto bankowe, najczęściej dokonują tego wyboru podczas składania wniosku o emeryturę. Ale co z tymi, którzy obecnie otrzymują pieniądze od listonosza i chcieliby to zmienić?

Warto wiedzieć, że to od seniora zależy, w jaki sposób chce otrzymywać swoje świadczenie. Może on wybrać, czy woli otrzymywać je w formie przekazu pocztowego czy na konto bankowe. Jeśli chce zmienić sposób wypłaty, musi udać się do swojego oddziału ZUS i wypełnić wniosek EZP (wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce). Jeśli chce otrzymywać emeryturę na konto bankowe, musi tam wpisać numer swojego rachunku - radzi "Fakt".