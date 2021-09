Groszowe emerytury. "Przepracowali w życiu miesiąc, dostają na konto po 20 gr."

szok 4 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Czy ja realizuje to co czytam?Pojecie ludzkie przechodzi pracowac miesiac przez cale zycie .Ludzie po co wy zyjecie.Kazda pszczola wylatuje rano do pracy pomimo ze zye kilka tygodni a wy lenie cale zycie nic nie robilscie to hanba dla istoty ludzkiej.Od malego zasuwam i bede mial godna emeryture nie wierze by cale zycie pasozytowac