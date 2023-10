Listonosze wściekli na marszałek Witek. Wcześniejszych emerytur nie będzie

cynik 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Morawiecki szczuje na Tuska, na Niemców, a tymczasem uczył się banksterki w Budesbanku, pracował na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie i przyjaźnił się z Wolfgangiem Schäuble, postacią symboliczną dla niemieckiej CDU.Ba, wydał nawet, wspólnie z niemieckim kolegą Frankiem Emmertem, książkę "Prawo europejskie", w której bez żadnych wątpliwości pisze, iż pierwszeństwo w stosowaniu prawa ma prawo wspólnotowe, rozporządzenia, decyzje i umowy prawnomiędzynarodowe UE oraz dyrektywy, a dopiero potem konstytucja i prawo krajowe. I co fanatycy PIS na to?