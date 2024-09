Luka w prawie. Ci emeryci skorzystają na wyroku TK najbardziej

Alex 27 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

To wszystko jest bardzo niejasne .Co to znaczy złożył wniosek przed 6 czerwca 2012 roku.Czyli np..mezczyxna urodziny do 5 lipca otrzyma podwyższona emeryturę ,a 7 lipca już nie .Podobnie urodzony w czerwcu nie składa wniosku bo wiadomo że emerytury czerwcowe da ,,wadliwe,, i złożył dopiero w lipcu też nie uzyska prawa do tej emerytury z wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Przecież to takie proste rozwiązanie .Osoby które wg ustawy i z 1998 roku mają prawo do wcześniejszej emerytury tj.do 31 grudnia 1998 roku udokumentowane 25 lat pracy i 15 lat w warunkach szczególnych czy szkodliwych .I tutaj sprawi jest klarowna .Dotyczy to w przypadku mężczyzn roczników do 1955 tj .18 lat plus 25 to jest 1998 . I kto spełnił te warunki. powinien zgodnie z uchwałą Trybunału Konstytucyjnego mieć prawo do tych podwyższonych a zabranych ustawa z 2012 roku ustawa ,bo przez 14 lat żył w przeświadczeniu ,że w momencie przejścia na emeryturę powszechną nie zostaną mu zabrane pieniądze . Ponadto o czym nikt nie mówi ,ani nie pisze kapitał początkowy również jest zmniejszony tj wylicza się go ,,na nowo,, nie uwzględniając praw nabytych w chwili przejścia na wcześniejszą emeryturę.