Nowe dodatki do emerytur. Dostaną je tylko wybrani

Pieniądze wypłacane w urzędu

Pomocą zostaną objęte te osoby, które uzyskają taki status na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych do 31 grudnia 2021 r.

Jeśli uda się wprowadzić zmiany, nie trzeba będzie składać żadnych wniosków, by otrzymać pieniądze. Będą one wypłacone z urzędu do 31 marca 2022 r. Teraz ustawa trafiła do Senatu – informuje "Fakt".