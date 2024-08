Specjalna emerytura dla 6 tysięcy długowiecznych Polaków. Zdecydowali

Wysokość świadczenia wskazana w projekcie to 6246,13 zł miesięcznie. Przewidziano również mechanizm jego corocznej waloryzacji.

Świadczenie honorowe dla stulatków. Jak było, a jak będzie

Obecnie ta specjalna emerytura jest przyznawana nie tylko osobom pobierającym świadczenia z ZUS, ale również osobom uprawnionym do wojskowej lub policyjnej emerytury i renty inwalidzkiej:

Co ważne, świadczenie przyznawane jest obecnie w kwocie stałej odpowiadającej wysokości kwoty bazowej obowiązującej w dniu ukończenia 100 lat życia. Obecnie nie podlega ono waloryzacji. To - jak już wspomnieliśmy - ma się zmienić. Waloryzacja ma odbyć się na zasadach i w terminach określonych przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli w marcu każdego roku tak samo jak emerytury.

Aktualnie bowiem utrzymanie świadczenia honorowego uzależnione jest od potwierdzenia przez każdego, kolejnego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego decyzji premiera z 1972 r.

Zgodnie z projektem emerytura dla stulatków ma przysługiwać niezależnie od prawa do świadczenia emerytalno-rentowego lub do uposażenia wypłacanego sędziom i prokuratorom pozostającym w stanie spoczynku, a także uposażenia rodzinnego.

Natomiast w razie zbiegu - u jednej osoby - prawa do więcej niż jednego świadczenia o charakterze emerytalno-rentowym, wypłacane byłoby tylko jedno świadczenie honorowe.

Świadczenie dla stulatków a opodatkowanie i składka

Ma przysługiwać osobom posiadającym obywatelstwo polskie, które ukończyły 100 lat i które w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty świadczenia mają prawo do emerytury lub renty. Dotyczyłoby to również osób mających prawo do uposażenia w stanie spoczynku sędziów i prokuratorów, a także uposażenia rodzinnego.