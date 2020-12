Pieniądze z OFE na indywidualne konta Polaków. Ile zostanie przelane?

Jeszcze na początku 2020 roku szacunki mówiły, że z OFE na Indywidualne Konta Emerytalne (lub do ZUS, jeśli zdecydujemy się na taką opcję) zostanie wypłacone każdemu średnio 10 tys. zł. - Musimy jednak brać pod uwagę dwie okoliczności. Doszło do kilkunastoprocentowego spadku aktywów po stronie funduszy, choć mam nadzieję, że lekko to odrobimy. A po drugie: cały czas działa "suwak", czyli systematyczne przesuwanie środków osób, które zbliżają się do wieku emerytalnego, z OFE do ZUS-u. W przybliżonej wartości możemy mówić o 9-10 tys. zł na osobę ubezpieczoną - wyjaśniał w programie "Money. To się liczy" Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.