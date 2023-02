PiS gra na czas. Tej obietnicy w sprawie emerytur może nie spełnić

pissnaPiS 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Prostaccy,niekompetentni,mierni ale wierni.A może kradną na bezczela,niebotrycznie się uwłaszczają na majątku skarbu państwa,piorę kasę na różnych kontach,przejęli już w absolutną większośści wszystkie media,które działają propagandowo tak jak im nakażą,robią intrygi przeciw demokratycznej opozycji, by po raz trzeci zdobyć większość w sejmie,wykończyć intrygami i pomówieniami opozycje,rozmontować struktury Uni Europejskiej. Wszystko to na chwałę Władimira Putina i unicestwienie Władymyra Żeleńskiego!?Na pisiorach czapki goreją i chwytają się już nie tylko brzydko ale i żenująco.Mściwy,wredny Kaczyński nie może darować ,że tacy jak Sikorski przerastają jego,jego św.pamięci brata,jego przybocznych osobistości o kilka klas.Przypominam przestrogę ojca Kaczyńskich św.pamięci Rajmunda,by nigdy w życiu nie dopuścić synów do rzadzenia,bo są wredni,mściwi i zniszcżą kazdego lepszego od nich. No i niszczą nie tylko lepszych od nich,ale niszczą Polskę.I tylko Polski zal.