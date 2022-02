Płacą w Polsce podatki i wyższą składkę zdrowotną, ale nie uprawnia ich to do nowej ulgi podatkowej - tzw. ulgi dla klasy średniej. Polski Ład pominął 123 tysiące Polaków pobierających zagraniczne emerytury lub renty i mieszkających w Polsce. Jeśli ich świadczenia są wyższe niż 2,5 tys. zł miesięcznie, a niższe niż 12,8 tys. zł brutto, tracą. I szybko się to nie zmieni.