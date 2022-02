Kolejny efekt uboczny Polskiego Ładu. Część Polaków ma zamrożone pensje

Rząd już kilkukrotnie podjął się łatania Polskiego Ładu. W niektórych przypadkach robił to w sposób budzący wątpliwości prawne : np. część przepisów zapisanych w ustawie Ministerstwo Finansów "naprawiało" rozporządzeniem . W efekcie księgowi nie mieli pewności, które przepisy stosować przy rozliczaniu pracowników. Ostatecznie rząd znowelizował ustawę o PIT, ale to nie rozwiązało wszystkich problemów - informuje wyborcza.biz.

Polski Ład "zamroził" pensje Polaków

Legislacyjna obstrukcja trwa

Rząd jednak nie zamierza zawiesić Polskiego Ładu, lecz zamierza go łatać do skutku, co potwierdzają jego przedstawiciele. Efekt jest taki, że od 1 stycznia 2022 r. ustawa o PIT była nowelizowana 850 razy. A zdaje się, że to nie koniec, ponieważ niezbędne będą kolejne poprawki.