Czy obniżenie wieku emerytalnego było dobrym pomysłem? Na co powinni przygotować się emeryci w 2023 r.? Co dalej z waloryzacją świadczeń? I co powinniśmy wiedzieć o zapisie do PPK? Na te wszystkie pytania w najnowszym odcinku programu Money.pl odpowiada Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny HRK Payroll Consulting. Jego zdaniem przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi czeka nas wysyp obietnic dla emerytów.