Rewolucja podatkowa w Polskim Ładzie. "Żadnych strat, wyłącznie inwestycja w ludzi"

- Uważam, że zmiany podatkowe w Polskim Ładzie to żadna strata a wyłącznie dobra inwestycja – zapewniał w programie "Money. To się Liczy" Tadeusz Kościński, minister finansów. – Pieniądze, które zostaną w kieszeni Polaków, szybko wrócą na rynek dzięki konsumpcji. Wtedy wpływy z VAT, PIT i CIT wzrosną i taki jest cel. Mówiąc o zmianach, często dwie ważne kwestie wkłada się do jednego worka czyli progi podatkowe i składkę zdrowotną. Pierwszy próg jest dla wszystkich, czyli kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł, a drugi próg zostanie zwiększony z 85 tys. zł do 120 tys. zł i na tym skorzystają wszyscy. Dzięki temu ponad 600 tys. Polaków przechodzi na niższy próg podatkowy. Inną zupełnie sprawą jest składka zdrowotna. Tu chodzi o dobro całego społeczeństwa. Nie może być tak, że przedsiębiorca, który zarabia ponad 30 tys. zł, płaci mniejszą składkę niż osoba, która pracuje na umowie o pracę. Emeryci na zmianach też skorzystają.