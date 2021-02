Wiek emerytalny. Będziemy pracować do 70tki? "Trzeba o tym rozmawiać"

- Odpowiedzialny rząd już dano temu powinien podnieść wiek emerytalny. Obniżka sprzed czterech lat to była najgorszą decyzją dla system i osób, które świadczą pracę. Szczególnie osób 20 i 30-letnich. Wysokość tego świadczenia maleje z każdym rokiem. W ciągu pięciu ostatnich stopa zastąpienia (część wysokości naszej pensji, która w przyszłości będzie naszą emeryturą – red.) spadła o 10 pp. Obniżenie wieku emerytalnego miało na to duży wpływ. Powinniśmy o tym rozmawiać, aby podnieść wiek emerytalny i wyrównać go. Podniesienie do 67 lat to minimum – mówił w programie "Money. To się liczy" Oskar Sobolewski, ekspert Instytutu Emerytalnego.