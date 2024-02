Zmiany w rolniczych emeryturach. O tyle wzrośnie świadczenie

Tegoroczna waloryzacja emerytur dla rolników wyniesie 12,12 proc. - podaje "Fakt". Warto jednak podkreślić, że świadczenia z KRUS są wyliczane nieco inaczej niż te z ZUS-u. Bazują one na tzw. emeryturze podstawowej i są naliczane indywidualnie. Emerytura podstawowa wynosi 90 proc. emerytury minimalnej .

Waloryzacja emerytur dla rolników w 2024 roku

Waloryzacja z 1 marca 2024 r. podniesie minimalną emeryturę, a co za tym idzie wyliczana od niej podstawowa będzie odpowiednio wyższa - czytamy w "Fakcie". Obecnie emerytura podstawowa to 1429,60 zł brutto, a od marca wzrośnie do 1602,86 zł.