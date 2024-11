Związki listonoszy chcą obniżenia wieku emerytalnego. Pismo w ministerstwie

Dalej pracownicy Poczty Polskiej argumentują: "Każdy listonosz nosi ciężką torbę, pieniądze oraz urządzenia elektroniczne do obsługi korespondencji. Listonosz musi wchodzić do każdego budynku, a zatem również do budynków brudnych, pachnących ekstrementami, alkoholem i innymi substancjami. Nadto listonosz ma styczność zarówno z osobami zdrowymi, jak i chorymi. Często jest narażony na kontakt z agresywnymi, wulgarnymi osobami, a także z niebezpiecznymi psami".