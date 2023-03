Nadchodzi fala renowacji. Duże pieniądze do wzięcia

Za kilka lat wszystkie nowe budynki w UE mają być zeroemisyjne, a pozostałe czeka gruntowna modernizacja. Jeżeli Unia Europejska przyjmie projektowany przepisy, Europę czeka fala termomodernizacji. Na osoby, które będą chciały wyremontować swój dom, czekają spore pieniądze. - Możemy skorzystać z wielu programów, które mają wspierać modernizację energetyczną budynków. W nowej odsłonie programu "Czyste Powietrze" osoby najuboższe mogą dostać do 135 tys. zł. Z kolei osoby zarabiające do 135 tys. zł rocznie mogą liczyć nawet na 66 tys. zł wsparcia. Jest też ulga termomodernizacyjna, z której skorzystało już 600 tys. osób - tutaj można odpisać od podstawy opodatkowania do 53 tys. zł. Dzięki temu przeprowadzimy remont znacznie niższym kosztem - mówiła w programie "Money.pl Polska w UE" Justyna Glusman, dyrektor zarządzająca w stowarzyszeniu "Fala renowacji".