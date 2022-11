Węgry wyprzedzą Polskę w walce o KPO? "To możliwe"

Viktor Orban zrobił w sprawie unijnych funduszy zwrot o 180 stopni i stara się o odblokowanie przelewów z Brukseli. Jak mówiła w programie "Money.pl" Marzena Chmielewska, ekspertka ds. funduszy europejskich z Konfederacji Lewiatan, patrząc na ostatnie działania Węgier, można dojść do wniosku, że podjęli oni polityczną decyzję pod tytułem "robimy to i dostosowujemy się do oczekiwań KE". - Sądzę, że jeśli to pójdzie tak, jak zaczęło, to te pieniądze niedługo dostaną. Widać po ich stronie decyzję polityczną, a nam jej brakuje. Ciągle toczą się rozmowy w ramach koalicji rządzącej, a decyzji de facto nie ma. Moim zdaniem, nasz problem z KPO to brak lidera tego procesu, który miałby siłę, żeby doprowadzić ten proces do końca. Oczywiście biorę pod uwagę taką możliwość, że Węgry dostanę te pieniądze szybciej niż Polska - powiedziała.