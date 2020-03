Agora mocno obrywa przez koronawirusa. Akcje kilkadziesiąt procent w dół

Akurat we wtorek notowania Agory odrabiają część wcześniejszych strat, zyskując prawie 9 proc., ale i tak bilans ostatnich dwóch tygodni jest mocno ujemny. Wartość rynkowa całej spółki jest niższa o około jedną trzecią. W miesiąc strata to już ponad 40 proc.

Jak to się przekłada na pieniądze? Jeszcze na początku marca inwestorzy wyceniali Agorę na blisko 540 mln zł. Teraz kapitalizacja wynosi około 350 mln zł. To oznacza stratę (księgowo) prawie 200 mln zł. Mniej więcej tyle pieniędzy wyparowało z kont maklerskich posiadaczy akcji.

Z jednej strony praktycznie wszystkie spółki giełdowe tracą w ostatnim czasie. Ma to związek z ucieczką inwestorów z rynku. W przypadku Agory można jednak wskazać na jeden poważny problem. Kina, które do tej pory w dużej mierze na swoich barkach trzymały wyniki finansowe całej grupy, zostały zamknięte. Przez co najmniej dwa tygodnie nie będzie więc z nich wpływów, co martwi inwestorów.