Banki przyspieszą rozwój o 10 lat. "Te, które tego nie zrobią, wypadną z gry"

- Po kryzysie związanym z wystąpieniem COVID-19 będzie duże przyspieszenie wdrażania nowych rozwiązań w bankowości. To, co miało trwać 10 lat lub więcej, stanie się w ciągu roku. Nastąpi ogromne przyspieszenie, które w zasadzie już jest widoczne, banki bardzo mocno stawiają na nowe technologie - wskazuje Hutten-Czapski.

Przewodniczący polskiego BCG dodaje, że przez to w bankowości bardzo ważni będą informatycy oraz osoby, które projektują kontakt z klientem, interfejs przez kanały zdalne, procesy interaktywne.

Ekspert ocenia, że zmieni się kontakt z klientem. Klienci nauczą się kontaktować z bankiem z domu, zdalnie, nie będą musieli chodzić do oddziałów. Będzie też bardzo rozwinięte call centre, będzie można używać internetu, czatów, SMS-ów - to wszystko będzie zgrane i bank będzie to widział jednocześnie.