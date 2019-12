BNP Paribas Solutions: Rkantor zmieni nazwę na GOkantor

Każdy klient ma dostęp do bezpłatnych rachunków w 19 walutach. Są wśród nich też konta w walutach egzotycznych, takich jak rubel rosyjski czy lej rumuński, do których mają dostęp wszyscy klienci bez względu na wysokość obrotu. GOkantor oferuje również wymianę walut z odroczoną wpłatą; narzędzia do wymiany po preferowanym przez klienta kursie; natychmiastowe, darmowe przelewy krajowe w EUR, USD, GBP, CHF i PLN do 10 banków; tanie przelewy zagraniczne w opcji SHA do ponad 200 miejsc na świecie; wypłatę EUR i PLN z bankomatu bez karty, przypomniano.