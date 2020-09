Boryszew oczekuje zgody na sprzedaż Impexmetal 23 IX, zamknięcia - wkrótce potem

"23 września spodziewam się decyzji Komisji. Zamknięcie transakcji po uzyskaniu decyzji to nie będzie trwało miesiące, to będą dni - 'małe' tygodnie" - powiedział Lisiecki podczas konferencji prasowej.

Przypomniał, że nakłady inwestycyjne ponoszone obecnie w Koninie zostaną zrefinansowane w cenie sprzedaży. W I półroczu capex grupy wyniósł 74 mln zł, z czego tylko ok. 33 mln zł nie było zrealizowane w sprzedawanej spółce. Zarząd poinformował, że jeśli Impexmetal zostanie sprzedany, nakłady inwestycyjne Boryszewa w II półroczu będą na poziomie podobnym do capeksu za pierwsze sześć miesięcy z wyłączeniem Konina, czyli ok. 30 mln zł.