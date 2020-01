Ciech przegrywa ze skarbówką. Musi się rozliczyć z 25 mln zł podatku VAT

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie utrzymał w mocy decyzję z 30 sierpnia 2019 roku. Tym samym Ciech musi się rozliczyć z 25 731 601 zł. To wysokość zobowiązania podatkowego spółki zależnej Ciechu z tytułu VAT.

"Spółka zależna oraz jej doradcy nie zgadzają się ze stanowiskiem organu drugiej instancji, dlatego spółka zależna zamierza złożyć skargę na decyzję drugiej instancji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie" - czytamy w komunikacie Ciechu.

Swoje stanowisko opiera między innymi na tym, że spółka zależna i Cerium Finance uzyskały interpretacje podatkowe wydane przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, do których się zastosowały rozliczając korektę podatku VAT w miesiącu otrzymania faktury korygującej , tj. w lipcu 2018 roku, a nie w rozliczeniu za grudzień 2014 roku jak wskazują urzędnicy skarbówki.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce.