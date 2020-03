Dell: Chmura będzie miała znaczenie strategiczne dla sektora publicznego

"Istnieje cykl życia technologii i wiemy jak on przebiega. Najpierw jest hype, potem jest szybka radykalizacja tego co obiecywano, że będzie cudowne, a potem jest realne wykorzystanie. Skupmy się na tym co faktycznie jest już implementowane - np. chmura. Powiem to bardzo mocno i wyraźnie. Chmura to jest model przetwarzania, to nie jest miejsce. To nowoczesny styl pisania aplikacji w chmurze, to są technologie devops, to jest mnóstwo kolejnych rzeczy" - powiedział Piotrowski podczas konferencji Państwo 2.0.