Dostawy ropy z Rosji bez zakłóceń. Janusz Steinhoff: Polska jest bezpieczna

Rurociągiem Przyjaźń dostarczany jest także surowiec do Polski. Zdaniem ekspertów rafinerie w Płocku (PKN Orlen) i Gdańsku (Lotos) nie powinny na tym ucierpieć.

- Już wcześniej były sygnały o możliwym impasie w rozmowach między Rosją i Białorusią. Ciągle jednak były zapewnienia, że ropa do Polski i Niemiec będzie płynąć bez przeszkód. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych perturbacji - komentuje sytuację Janusz Steinhoff, były minister gospodarki.

Również Jakub Bogucki, ekspert rynku paliw e-petrol.pl przyznaje, że nie spodziewa się znaczącego wpływu na polski rynek. Wskazuje, że białoruskie rafinerie w Mozyrzu i Nowopołocku będą mieć problem, ale tylko lokalnie. Dostawy do naszego kraju nie są zagrożone.

Janusz Steinhoff podkreśla, że gdyby wystąpiły problemy z dostawą surowca do Polski, byłby to sygnał o malejącej wiarygodności Rosji. Sugeruje, że obciążałoby to głównie dostawcę i oznaczało dla niego straty.