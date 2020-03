Games Operators: Oferujący nie oczekuje, że spadki na GPW wpłyną na IPO

Games Operators podał dziś, że rusza z ofertą publiczną akcji - dziś rozpoczyna się budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, która potrwa do 12 marca, zaś zapisy inwestorów indywidualnych potrwają od 5 do 11 marca. W ramach oferty inwestorzy mogą objąć do 250 tys. akcji nowej emisji oraz nabyć do 1 mln akcji sprzedawanych przez dotychczasowych właścicieli. Cena maksymalna została ustalona na poziomie 28,5 zł za akcję.