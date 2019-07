górnictwo 1 godzinę temu

Gaz-System: Pierwsza tłocznia gazu w Baltic Pipe ma decyzją lokalizacyjną

Warszawa, 03.07.2019 (ISBnews) - Wojewoda zachodniopomorski wydał decyzję lokalizacyjną dla rozbudowy tłoczni gazu w Goleniowie. To jeden z trzech takich elementów po polskiej stronie w projekcie Baltic Pipe - pozostałe to rozbudowywana tłocznia w Odolanowie oraz budowana od podstaw tłocznia w Gustorzynie, podał Gaz System. Do końca lipca 2019 r. planowane jest również uzyskanie decyzji lokalizacyjnej dla rozbudowy tłoczni Odolanów.