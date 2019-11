HSBC Navigator: 9 na 10 polskich firm spodziewa się wzrostu biznesu w ciągu roku

59% polskich firm zauważa wzrost protekcjonizmu na kluczowych dla ich działalności rynkach. Jest to wynik powyżej średniej dla całej Europy (55%), ale poniżej globalnej (65%). By przystosować się do nowych warunków i pozostać konkurencyjnymi, przedsiębiorstwa podejmują działania skutkujące redukcją kosztów (35%), skróceniem łańcucha dostaw (28%) i akceptacją niższych marż (27%). Wśród strategii wdrażanych w związku ze zmianami geopolitycznymi, jest również zwiększenie działalności online (26%), inwestycje w cyberbezpieczeństwo (24%), a także zwiększenie rezerw kapitałowych (22%), wskazano również.