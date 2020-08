ITMagination chce zwiększyć udział zagr. klientów w przychodach do 80% w br.

"Długoterminową strategią firmy jest postawienie na rozwój na rynkach zachodnich. Te starania z każdym kwartałem przynoszą wymierne efekty operacyjne i finansowe. Klienci zagraniczni generują obecnie ok. 77% całkowitych przychodów, a do końca 2020 roku ich udział powinien zwiększyć się do 80%" - czytamy w komunikacie.

Według spółki, przewagą konkurencyjną i argumentem przemawiającym na korzyść polskiego software house'u w oczach międzynarodowych firm jest fakt, że ITMagination wyspecjalizowało się w tworzeniu innowacji dla konkretnych branż m.in. FinTech.

"Współpraca z dużymi firmami pozwala nam zachować stabilność, zwłaszcza gdy na rynkach panuje niepewność. W ostatnich miesiącach ITMagination pokazało swoją wartość. Udowodniliśmy naszym klientom, że jesteśmy elastyczni i potrafimy sprawnie dostosować rozwiązania technologiczne do nowych potrzeb. Koncentrujemy się na dalszym wzroście biznesu poprzez rozwój naszych pracowników i zwiększanie kompetencji, tworzenie innowacyjnych produktów oraz dalszą ekspansję międzynarodową" - powiedział współzałożyciel i członek zarządu Daniel Arak, cytowany w komunikacie.

W I połowie 2020 roku ITMagination miało 44 mln zł przychodu z tytułu usług tworzenia oprogramowania, co jest wynikiem lepszym o 11% r/r. Zysk EBTIDA wyniósł 7,2 mln zł i był wyższy o 39% r/r. Wzrost przychodów to przede wszystkim efekt kontynuacji rozwoju na rynkach zagranicznych, a w szczególności w USA. Działania oszczędnościowe podjęte jeszcze w 2019 roku przyczyniły się do poprawy wyniku EBTIDA, a dalsze obniżanie kosztów działalności w bieżącym roku, wsparło efektywność kosztową, podano także.

"Pierwsze półrocze 2020 roku zapamiętamy na długo. Epidemia koronawirusa sprawiła, że wszyscy na świecie zmierzyliśmy się z niespotykanymi do tej pory wyzwaniami. Przejście w tryb 100% pracy zdalnej odbyło się w ciągu jednego dnia, ponieważ wszystkie usługi realizujemy w chmurze. Do dzisiaj wszyscy pracownicy, bez uszczerbku na wydajności, pracują w domach, a nasi klienci chwalą sobie stabilną i nieprzerwaną współpracę. Pomimo wymagającej sytuacji na rynku i dużej niepewności, pierwsze półrocze zakończyliśmy dobrym wynikiem. 44 min zł przychodów i ponad 7 mln zł EBITDA to dla nas ważny sygnał, że nawet w trakcie globalnego kryzysu nasze kompetencje i model prowadzenia biznesu dają owoce" - podsumował Arak.

ITMagination to polski software house, należący do najbardziej dynamicznych uczestników rynku usług IT. Firma specjalizuje się w tworzeniu dedykowanego oprogramowania i systemów analizy danych Business Intelligence oraz outsourcingu. Świadczy usługi informatyczne dla międzynarodowych firm, banków oraz instytucji sektora finansowego, handlowego, budowlanego, energetycznego i technologicznego.

