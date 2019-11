MedApp przygotowuje się do wejścia na rynki skandynawskie

"Podpisanie listu intencyjnego jest pierwszym etapem drogi do nawiązania współpracy z Glocal Health. Kolejny etap to rozmowy, których celem będzie ustalenie warunków rozliczeń, modelu sprzedaży oraz dostosowanie naszych produktów do skandynawskiego rynku zdrowia. Do krajów, w których działa Glocal Health, trafiłyby nasze rozwiązania diagnostyczne wykorzystujące CarnaLife System. Wstępnie nasz potencjalny kontrahent jest również zainteresowany dystrybucją rozwiązania do obrazowania 3D, czyli CarnaLife Holo. Chcemy, aby jak najwięcej rozwiązań MedAppu było oferowanych na rynkach skandynawskich. Będziemy do tego dążyć w trakcie ustalania warunków współpracy" - skomentował prezes MedApp Mateusz Kierepka, cytowany w komunikacie.