Ukraińskie spółki na GPW. Inwestycja podwyższonego ryzyka, nie tylko wojennego

Wojenne zawirowania w WIG-Ukraine

Nad wszystkimi ukraińskimi spółkami unosi i do końca wojny unosić będzie się ryzyko geopolityczne. Jeżeli finał konfliktu będzie korzystny dla Kijowa, wówczas możemy spodziewać się ukraińskiej hossy także na GPW – nie tylko na spółkach już działających na wschodzie, lecz także na uczestnikach wielkiej odbudowy Ukrainy. Analogicznie, przeciąganie się wojny czy rosyjskie sukcesy, negatywnie wpłyną na wyceny. Na to nałożyć trzeba jeszcze ogólny klimat na światowych rynkach, choćby w postaci tego, czy kapitał chętniej wybierał będzie rynki dojrzałe (jak USA, Japonia, Wielka Brytania), czy szerszym strumieniem popłynie na rynki rozwijające się, w tym do Polski.

Szczególny przypadek Kernel Holding

Zaoferowana cena odbiegała od oczekiwań funduszy i inwestorów indywidualnych, wobec czego postanowiono wykorzystać zapisy prawa luksemburskiego (to tam zarejestrowany jest Kernel) do przegłosowania przez Radę Dyrektorów uchwały o wycofaniu spółki z GPW, co byłoby niekorzystne dla mniejszościowych właścicieli. Według polskiego prawa do takiego działania potrzebna jest zgoda walnego zgromadzenia akcjonariuszy (i to aż 90 proc. głosów), na co jednak Namsen nie miał dość głosów. Sprawa trafiła więc do UKNF, który ma zabrać głos w sprawie, która solidarnie oburzyła inwestorów indywidualnych z Polski i Ukrainy, a także inwestorów instytucjonalnych (np. fundusze inwestycyjne).