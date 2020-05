Movie Games rekomenduje 0,32 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

"Wielokrotnie podkreślaliśmy to, iż naszym celem jest zarówno dynamiczny rozwój, jak i dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami. Uchwała stanowi swoiste zamienienie tych słów w czyny. Głęboko podzielamy w tym zakresie idee spółek takich, jak PlayWay oraz Ultimate Games, czyniących to w latach poprzednich i rosnące z roku na rok. Dołożymy wszelkich starań, aby tegoroczna rekomendacja stała się tradycją w Movie Games. W nadchodzących latach planujemy nie tylko kontynuować dotychczasowy model 10 produkcji w Movie Games, ale rozwinąć go o kolejne dziesięć, z których pierwsza 'American Motorcycle Simulator' została już zaprezentowana i spotkała się z pozytywnym odbiorem" - powiedział prezes Movie Games Mateusz Wcześniak, cytowany w komunikacie.

"Mamy za sobą w tym roku udaną premierę, ale wiemy, iż najważniejsze jest to, co przed nami, czyli praca nad rozwojem tytułu i kolejne premiery. Wszyscy jesteśmy zdeterminowani do dalszego działania i walki, by na każdej kolejnej grze pokazywać dalszy rozwój spółki i wyjątkowo utalentowanych zespołów tworzących gry. Dzisiaj jest zdecydowanie zbyt wcześnie, aby oszacować wyniki tego roku. Mogę natomiast powiedzieć, że jako zarząd jesteśmy wyjątkowo szczęśliwi, iż nasze przychody połączone z dyscypliną kosztową pozwalają nam stale podnosić poprzeczkę i realizować coraz ambitniejsze cele" - dodał Wcześniak.