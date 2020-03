MR: Rośnie liczba osób zajmujących się nowymi technologiami w sektorze prywatnym

"Im więcej osób będzie zatrudnionych przez firmy, mające wysokie kompetencje to dla polskiego przemysłu będzie lepiej" - powiedział Mazur po spotkaniu Zespołu ds. Innowacyjności.

"Przekroczyliśmy próg 1% PKB wydatków na badania i rozwój. To się udało, cieszymy się z tego, że polskie firmy o 27% więcej wydają na badania i rozwój i też cieszymy się z tego, że liczba osób zajmujących się nowymi technologiami jest większa w prywatnym sektorze niż na uczelniach" - dodał wiceminister.

Zaznaczył, że "znakiem rozpoznawczym polskich firm jest IT". "Mamy świetnych programistów, bardzo wiele firm globalnych założyło tu swoje centra badawcze i rozwojowe" - powiedział, podając jako przykład IBM i Intela.

"Myślę, że powinniśmy przechodzić do tego, żeby nasi programiści, ucząc się ładu korporacyjnego w globalnych firmach, mogli zająć się tworzeniem własnych firm, które w obszarze IT przygotowywałyby projekty, które mogłyby być dla tych największych ciekawy produkt do zakupienia" - powiedział Mazur.