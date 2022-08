Nie masz pieca na węgiel? Rząd i tak ci pomoże. Oto szczegóły

Papaj 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Najlepsze jest to że dają kasę nie sprawdzając na co ją wydasz, a i tak rekompensata nie dotyczy gazu ziemnego, pompy ciepła, elektryczności. To nie grupa docelowa ich elektoratu, nie dla nich drukowane bilety NBP. Kolejne przekupstwo, za przykrycie blamażu węglowego towarzysza Dudka gwarantującego ustawowo szaremu Kowalskiemu 3 tony czarnego złota po 997 złotych.