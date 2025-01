"Ogromne złoża". Grenlandia wielką szansą Europy w starciu z Chinami?

Na Grenlandii znajduje się 36,1 mln ton pierwiastków ziem rzadkich, co stanowi ok. 30 proc. światowych złóż tych surowców. Jednocześnie - jak wynika z danych Eurostatu - w 2023 r. sprowadzono do Unii Europejskiej 18 tys. 300 ton pierwiastków ziem rzadkich, a wartość importu tych pierwiastków do UE wyniosła 123,6 mln euro. 39 proc. unijnego importu pochodziło z Chin, 33 proc. z Malezji, a 22 proc. z Rosji.