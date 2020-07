Pandemia koronawirusa. Co trzeci Polak zmienił plany urlopowe. Będzie też oszczędniej

Prawie 36 proc. Polaków z powodu pandemii koronawirusa zmieniło swoje plany urlopowe - wynika z badania przeprowadzonego w ramach Think Forward Initiative - Grupy ING. Tylko około co czwarty Polak zdecyduje się na dłuższy wyjazd za granicę.

Zobacz też: Ceny żywności w górę. Ekspert wskazuje powody

Wyjazdy zagraniczne w tym roku cieszą się mniejszym zainteresowaniem niż w ubiegłych latach. Wyniki badania sugerują, że większość ludzi nadal ma dość pesymistyczne nastawienie do takich wyjazdów. Nawet 75 proc. planujących urlop spędzi go w kraju. Najczęściej to przynajmniej jeden dłuższy wyjazd (48 proc.) albo jednodniowe wycieczki (14 proc.). Tylko około 24 proc. Polaków zdecyduje się na dłuższy wyjazd za granicę.