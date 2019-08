Play miał 253,8 mln zł zysku netto, 644,3 mln zł skor. EBITDA w II kw. 2019 r.

"Zysk netto w drugim kwartale wzrósł do 254 mln zł (+27,1% r/r) i do 467 mln zł w pierwszych sześciu miesiącach roku (+32,6% r/r), odzwierciedlając poprawę EBITDA , a także niższe koszty finansowe netto, częściowo skompensowane wyższymi kosztami amortyzacji"- zaznaczono w komunikacie.

"Udział klientów kontraktowych wzrósł do 66,3% (+1,7 pkt proc. r/r) na koniec czerwca 2019 r., podczas gdy wskaźnik rezygnacji poprawił się osiągając w pierwszej połowie roku poziom 0,7%; Zagregowane ARPU wzrosło do poziomu 32,9 zł (+1,4% r/r) w drugim kwartale oraz do 32,3 zł (+0,7% r/r) w pierwszej połowie 2019 r., przy utrzymaniu wskaźnika kart SIM w ofertach pakietowych na poziomie 42%; o 17,6 tys. klientów usługi Play Now Box TV uruchomionej komercyjnie w kwietniu 2019 r." - wymieniono również.