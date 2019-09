Poczta Polska została partnerem logistycznym w programie Empik Premium

"Empik to jeden z największych klientów Poczty PolskiejPolskiej. Cieszę się, że kolejny partner biznesowy docenił budowaną przez nas usługę Odbiór w Punkcie, dzięki której zamawiający sami decydują, kiedy i gdzie zgłoszą się po swoje zakupy. W pierwszym półroczu 2019 Poczta Polska odnotowała ponad dwukrotny wzrost liczby przesyłek trafiających do punktów odbioru w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Oznacza to, że co czwarta nadana paczka została odebrana w sieci" - powiedział członek zarządu Poczty Polskiej Grzegorz Kurdziel, cytowany w komunikacie.