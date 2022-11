Sam Bankman-Fried był bożyszczem swojej branży, kryptobogaczem, który stworzył coś z niczego. Uwierzyli mu indywidualni inwestorzy i wielkie fundusze. Po spektakularnym sukcesie doszło do jeszcze bardziej spektakularnego bankructwa, a rynek zadaje sobie pytanie, co poszło nie tak. I co dalej? O kulisach afery rozmawiamy w programie "Money.pl" z Maciejem Binkowskim, detektywem gospodarczym, autorem bloga o przestępczości gospodarczej "Białe Kołnierzyki".