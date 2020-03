Przegląd prasy

--mBank podniósł limit na finansowanie projektów dotyczących OZE do 2 mld zł z 1 mld zł

--Choć Ukraińcy mogą od tego tygodnia legalnie pracować w Niemczech, to najprawdopodobniej niewielu wyjedzie tam z Polski; lawinowo rośnie za to emigracja do Czech, gdzie pensje są wyższe