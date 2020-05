Sescom chce skupić do 20 tys. akcji własnych po cenie 17,9-26,8 zł/ szt.

"1. Przedmiotem programu skupu są akcje Sescom S.A. na okaziciela, w pełni pokryte, zdematerializowane, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczone kodem ISIN: PLSESCM00013.

2. Maksymalna liczba akcji własnych, które mogą zostać nabyte przez spółkę , wynosi 20 000 sztuk akcji o łącznej wartości nominalnej 20 000 zł, stanowiących 0,95% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 20 000 głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Spółka będzie nabywać akcje własne do 30 września 2020 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie lub do chwili nabycia maksymalnej liczby akcji własnych, tj. 20 000 sztuk akcji.