Solaris ma umowę na dostawę 250 autobusów elektrycznych. Pojadą do Mediolanu

Autobusy, na które zdecydował się Mediolan, to flagowy produkt polskiego producenta - Urbino 12 electric. Ma w pełni elektryczny napęd. Jest wyposażony w klimatyzację i może przewozić maksymalnie 37 pasażerów siedzących.

Wartość umowy na 250 autobusów elektrycznych dla Mediolanu to ponad 192 mln euro. Według obecnego kursu daje to około 820 mln zł. Rozpoczęcie dostaw pierwszej partii 40 autobusów ma się rozpocząć w czerwcu 2020 roku.

Nie będą to pierwsze autobusy Solarisa w Mediolanie. Pojazdy z logo polskiej firmy jeżdżą po tamtejszych ulicach od 2014 roku. W stolicy północnych Włoch kursuje 150 autobusów Solarisa, w tym 25 elektrycznych.

Producent na rynek włoski dostarczył już ponad 40 autobusów bateryjnych. Oprócz Mediolanu zakupili je klienci z Bergamo i Bolzano. Ponadto do tego ostatniego klienta w 2021 roku Solaris dostarczy 12 autobusów wodorowych.

To już druga duża umowa podpisana przez Solarisa w ostatnim czasie. Pod koniec czerwca pisaliśmy o wygranej Solarisa w jednym z największych przetargów w Europie . Do końca przyszłego roku polska firma dostarczy Berlinowi 90 pojazdów na prąd.

Solaris Bus & Coach to czołowy w Europie, polski producent pojazdów komunikacji miejskiej. Do tej pory firma dostarczyła do 32 państw na świecie blisko 17 000 pojazdów. Zatrudnia ponad 2 300 osób w Polsce i blisko 300 pracowników w swoich zagranicznych oddziałach.