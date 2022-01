Stacje Lotosu mogą trafić w obce ręce. Kowalski mówi o obronie przed wrogim przejęciem

Węgierski MOL jest typowany do przejęcia części stacji paliw należących do gdańskiego koncernu Lotos. Ma to związek z planowaną wielką fuzją z Orlenem. Jasny sprzeciw dla takiej prywatyzacji zgłasza poseł Zjednoczonej Prawicy Janusz Kowalski. Twierdzi, że zadaniem nr 1 jest obrona aktywów państwa przed wrogim przejęciem.