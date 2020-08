Stopy procentowe. Gatnar z RPP: Należy rozważyć podwyżkę

Główna stawka oprocentowania w NBP w związku z epidemią koronawirusa spadła do rekordowo niskiego poziomu 0,1 proc. A jeszcze w marcu była na poziomie 1,5 proc. Dla osób spłacających kredyty oznacza to dość wyraźnie mniejsze raty.

Wielu zadaje sobie jednak pytanie, jak długo utrzyma się taki stan. Dotychczas ekonomiści sugerowali, że do końca tego, a nawet przyszłego roku RPP nie przywróci stóp procentowych do poziomu sprzed epidemii. Kolejna wypowiedź jednego z członków decyzyjnego gremium sugeruje, że jednomyślności w tej kwestii nie ma.

Transakcje repo zawierane przez banki centralne polegają na tym, że kupują one od banków komercyjnych papiery wartościowe, zobowiązując się jednocześnie do odsprzedaży tych papierów w przyszłości. Jest to powszechny sposób udzielania przez banki centralne krótkoterminowych pożyczek dla banków komercyjnych. Pozwalają im zachować płynność, co w dobie kryzysu gospodarczego jest bardzo ważne.