technologie 1 godzinę temu

The Dust: Inwestor sfinansuje częściowy koszt wydania 'Projektu No. 4' na PC

The Dust zawarł z inwestorem umowę wykonawczą do umowy ramowej z końca lipca br. - inwestor sfinansuje częściowy koszt opracowania i wydania gry na platformy stacjonarne PC, pod roboczym tytułem "Projekt No. 4", podała spółka.