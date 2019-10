"The Dust informuje, że w dniu 29 października 2019 r. spółka podpisała list intencyjny z Perp Games.com Limited. Dokument stanowi, że obie strony zamierzają współpracować w celu wydania przez Perp Games wyprodukowanych przez emitenta dwóch gier: 'Frankenstein: Beyond The Time' oraz 'Together'. Planuje się, że gry zostaną wydane w I kwartale 2020 r." - czytamy w komunikacie.